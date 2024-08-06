Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне продвигаются в Нью-Йорке, фото: «Украинская правда»

Рашисты продвигаются в Нью-Йорке — DeepState (КАРТА)

6 авг 2024, 21:43
999

Росіяни продовжують просуватися у місті Нью-Йорку на Донеччині.


.

Про це сьогодні, 6 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомили аналітики проекту DeepState.

В мережі з’явилися кадри підняття під**ської ганчірки над навчальним корпусом Нью-Йоркської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 38, що в північно-західній частині селища, — наголошують у DeepState. — На жаль, дані кадри свідчать про погіршення тактичної обстановки у населеному пункті та його втраті в найближчій перспективі.

Росіяни просуваються у Нью-Йорку, інфографіка: DeepState

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров