Росіяни продовжують просуватися у місті Нью-Йорку на Донеччині.

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Про це сьогодні, 6 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомили аналітики проекту DeepState.

В мережі з’явилися кадри підняття під**ської ганчірки над навчальним корпусом Нью-Йоркської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 38, що в північно-західній частині селища, — наголошують у DeepState. — На жаль, дані кадри свідчать про погіршення тактичної обстановки у населеному пункті та його втраті в найближчій перспективі.