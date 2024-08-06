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Росіяни просуваються у Нью-Йорку, фото: «Українська правда»
Рашисти просуваються у Нью-Йорку — DeepState (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n198049-rashysty-prosuvautsya-u-nu-yorku-deepstate-karta.htmlРакурс
Росіяни продовжують просуватися у місті Нью-Йорку на Донеччині.
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Про це сьогодні, 6 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомили аналітики проекту DeepState.
В мережі з’явилися кадри підняття під**ської ганчірки над навчальним корпусом Нью-Йоркської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 38, що в північно-західній частині селища, — наголошують у DeepState. — На жаль, дані кадри свідчать про погіршення тактичної обстановки у населеному пункті та його втраті в найближчій перспективі.