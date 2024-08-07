Тренер из Одессы "гастролировал" с поджогами авто военных в Киеве и Днепре

https://racurs.ua/n198058-trener-iz-odessy-gastroliroval-s-podjogami-avto-voennyh-v-kieve-i-dnepre.html

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Підпали авто військових на замовлення росіян тривають. Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала поплічника ФСБ, який діяв у Києві, Дніпрі та Одесі.

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За вказівкою російської спецслужби фітнес-тренер з Одеси підпалював службові авто Сил оборони. За даними контррозвідки СБУ, найбільше ворога «цікавили» військові позашляховики, пікапи та мультівени.

Спецслужби рф дистанційно залучили 32-річного одесита, який шукав в інтернеті швидкий заробіток.

«Гастролюючи» по трьох містах України, фігурант протягом декількох днів намагався знищити шість транспортних засобів Сил оборони.

Задокументовано як зловмисник підпалив мультівен ЗСУ в Києві. Для цього він прибув з Одеси до столиці, де на одну добу орендував квартиру. Після виявлення потенційної «цілі» та її погодження з російським куратором його агент придбав легкозаймисту рідину та сірники.

Маскуючись під темним одягом та капелюхом, фігурант вночі прибув до припаркованого військового авто, підпалив його та відзняв загоряння на камеру свого телефону.

За аналогічним алгоритмом ворожий агент планував діяти на території міст-мільйонників.

Співробітники СБУ встановили місце переховування зловмисника в Одесі та затримали його. Той був на прямому зв’язку з представником головного управління генштабу збройних сил рф. Від нього агент отримував завдання та інструкції щодо їхнього виконання. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з ГРУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114−1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.