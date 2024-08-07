В Украине зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса

В Украине появился штамм коронавируса FliRT

https://racurs.ua/n198082-v-ukraine-zafiksirovali-pervuu-smert-ot-novogo-shtamma-koronavirusa.html

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В Івано-Франківській області зафіксували перший в Україні випадок смерті від нового штаму коронавірусної інфекції — FLiRT. Померла 80-річна жінка — жителька однієї з громад Івано-Франківського району.

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Про це сьогодні, 7 серпня, повідомило видання «Суспільне» з посиланням на гендиректора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслана Савчука.

Лабораторно ми підтвердили, що в її організмі був субваріант FLiRT класичного штаму Omicron. Жінка мала також супутні захворювання — цукровий діабет, ішемічну хворобу серця, — зазначив він. — Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми й це було клінічно й лабораторно підтверджено днями.

Зазначається, що пенсіонерку госпіталізували до однієї з лікарень Івано-Франківська з високою температурою у важкому стані. Її пролікували й стан стабілізувався.

Жінку перевели у терапевтичне відділення і після того через декілька днів, 11 липня, вона померла, — розповів Савчук. — Тобто з часу госпіталізації до моменту, коли їй стало гірше і пацієнтка померла, минуло 20 днів. Медики надавали всю можливу допомогу, але COVID-19 забрав її життя.

Савчук зазначив, що в регіоні субваріант FLiRT наразі підтвердили лише у померлої пенсіонерки. Однак коронавірусна хвороба активно циркулює.

У понеділок, 5 серпня, ми мали 20 нових підтверджених випадків COVID-19, а сьогодні за день — діагностовані в лабораторії 63 випадки, — розповів він. — Якщо порівняти між червнем і липнем, то ми маємо збільшення кількості хворих на 11%.

Джерело: «Суспільне»