ВСУ продвигаются в Курской области рф, фото: УНН

https://racurs.ua/n198092-vsu-pererezali-vajnuu-dorogu-v-kurskoy-oblasti-informacionnoe-soprotivlenie.html

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ЗСУ в ході наступу у Курській області рф перерізали важливу дорогу Рильськ — Коренево — Суджа і за дві доби взяли під свій контроль значно більшу територію, ніж російські війська за півтора місяця на Харківщині.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці пише військовий аналітик, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

ЗСУ дійсно перерізалі (фізично) важливу рокаду противника в «Курской обл.» ри-фи (дорога Рильск — Коренево — Суджа), принаймні на відтинку Зелений Шлях — Свердликово… Не дивлячись на гучну лізоблюдську доповідь дженераля герасимова пуйлові, нікого вони, поки що, не зупинили, — наголосив він.

За словами експерта, передові підрозділи ЗСУ продовжують просуватись по загальному напрямку Любимовка — Коренево, а також в районі міста Суджа (північніше Гончаровки) та в напрямку на урочище «Меловое».

Машовець зазначив, що російське командування проґавило процес підготовки й організації українського наступу і досі має «уже віддалене» уявлення про реальний склад та структуру угрупування ЗСУ, задіяного на Судженському й Коренівському напрямках — їхні оцінки коливаються від «3-х -5-и батальйонів», до «4-х-5-и бригад»

Судячи із розмаху та інтенсивності української операції, рано чи пізно противник буде вимушений потягнути туди й війська з інших операційних напрямків, а цілком можливо — і залишки своїх стратегічних резервів, приготованих ним на серпень-вересень, — зазначив експерт. — Навіть з цієї точки зору операція ЗСУ у прикордонні Курської області ВЖЕ є виправданою.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні, посилаючись на дані різних джерел, повідомляє, що українські війська вже могли просунутися на 10 км у Курську область.

Про те, що «обстановка складна» і Україна задіяла «більші сили, ніж оцінювалося раніше», пишуть і російські пропагандистські «воєнкори» у Telegram.