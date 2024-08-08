Маск распространил фейк о строительстве на Фолклендах лагерей для ультраправых протестующих

https://racurs.ua/n198105-mask-rasprostranil-feyk-o-stroitelstve-na-folklendah-lagerey-dlya-ultrapravyh-protestuuschih.html

Ракурс

Ілон Маск поширив фейк про те, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Страмер «міркує про будівництво таборів на Фолклендських островах, куди відправлятимуть ультраправих протестувальників».

.

Маск зробив репост «скриншоту» зі сфабрикованим новинним заголовком з нібито британського видання Telegraph. Спершу його опублікувала Ешлі Саймон — співкерівниця маргінальної ультраправої партії Britain First. Видання Telegraph підтвердило, що не публікувало такого матеріалу.

Протягом години Маск видалив свій репост, на сторінці Саймон його теж уже немає. Однак фейк встиг набрати майже два мільйони переглядів.

У Британії цими вихідними пройшли десятки протестів ультраправих, які спалахнули через інцидент в англійському Саутпорті 29 липня. Тоді 17-річний хлопець напав на дитячу школу і зарізав трьох дівчат віком 6, 7 і 9 років.

Ще 11 дітей і двоє дорослих отримали поранення. У нападі поліція підозрює Акселя Муганву Рудакубану, він народився в Уельсі в родині християн із Руанди. Однак у мережі поширили чутки про те, що нападник — мусульманин і шукач притулку, який потрапив до Британії нелегально, на човні. Тому ультраправі активісти через соцмережі почали організовувати демонстрації проти міграції та мусульман.