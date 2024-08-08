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Ракурс
В Польше скончался 18-летний украинец, на которого с высоты упал котел

В Польше скончался 18-летний украинец, на которого с высоты упал котел

8 авг 2024, 19:03
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У Польщі помер 18-річний хлопець з України, на якого з висоти впав котел/


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Як пише Fact, у Варшаві на хлопця впав тридцятикілограмовий газовий котел, який скинув з даху один із робітників. 51-річному чоловіку вже висунули звинувачення.

30-кілограмовий котел упав з висоти 10 метрів. Польські ЗМІ припускають, що будівельнику було ліньки спускати котел сходами і він не подивився вниз.

Хлопець саме проходив внизу, він повертався додому з магазину. Від удару юнак впав і втратив свідомість, його доставили в лікарню. Він декілька днів перебував у комі.

Пізно ввечері 7 серпня 18-річний Дмитро помер в одній з лікарень Варшави.

18-річний хлопець перебуває у тяжкому стані, кілька днів провів у комі. У нього тяжка травма обличчя, лобової кістки та головного мозку.

Источник: Ракурс


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