В Польше скончался 18-летний украинец, на которого с высоты упал котел

https://racurs.ua/n198110-v-polshe-skonchalsya-18-letniy-ukrainec-na-kotorogo-s-vysoty-upal-kotel.html

Ракурс

У Польщі помер 18-річний хлопець з України, на якого з висоти впав котел/

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Як пише Fact, у Варшаві на хлопця впав тридцятикілограмовий газовий котел, який скинув з даху один із робітників. 51-річному чоловіку вже висунули звинувачення.

30-кілограмовий котел упав з висоти 10 метрів. Польські ЗМІ припускають, що будівельнику було ліньки спускати котел сходами і він не подивився вниз.

Хлопець саме проходив внизу, він повертався додому з магазину. Від удару юнак впав і втратив свідомість, його доставили в лікарню. Він декілька днів перебував у комі.

Пізно ввечері 7 серпня 18-річний Дмитро помер в одній з лікарень Варшави.

18-річний хлопець перебуває у тяжкому стані, кілька днів провів у комі. У нього тяжка травма обличчя, лобової кістки та головного мозку.