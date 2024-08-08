В США спокойно воспринимают операцию в Курской области рф

https://racurs.ua/n198118-v-ssha-spokoyno-vosprinimaut-operaciu-v-kurskoy-oblasti-rf.html

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У Сполучених Штатах спокійно сприймають операцію у Курській області рф.

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Ми не вважаємо, що це будь-яким чином є ескалацією. Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою, — так заступниця речника Пентагону Сабрін Сінгх прокоментувала операцію в Курській області, повідомляє у мережі Х журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

Сінгх додала, що США будуть і надалі підтримувати Україну тими засобами, які їй потрібні, а дії України в Курській області «відповідають політиці США» щодо використання наданого озброєння.

7 серпня речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр наголосила, що Україна має право захищатися від росії:

Треба пам’ятати, що в цьому регіоні [Курській області] є російські війська. Вони там знаходяться, атакують з цього регіону Україну. Не можна про це забувати.

Посадовиця наголосила, що США продовжуватимуть підтримувати Україну: