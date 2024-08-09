Дроны массированно атаковали Белгородскую область рф. Фото:

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Бєлгородська область росії вночі 9 серпня зазнала масованої атаки українських БпЛА.

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Російська протиповітряна оборона «збила» над територією регіону 29 безпілотників літакового типу. «Ніхто» внаслідок атаки не постраждав, на місцях падіння уламків працюють оперативні служби. Про це губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив у Telegram.

За словами представника диктатури, в місті Старий Оскол у двох приватних будинках вибито вікна та посічено покрівлі, фасади та паркани, а також пошкоджено один легковий автомобіль.

А в місті Новий Оскол унаслідок атаки БпЛА загорівся ангар на території промислового підприємства. Пожежу вже нібито ліквідували співробітники російського МНС.

Нагадаємо, вночі 9 серпня БпЛА вдарили по військовому аеродрому біля російського міста Липецьк. Також пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації у Липецькому окрузі.