БпЛА уразили воєнний аеродром біля російського Липецька. Фото: соцмережі

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Воєнний аеродром у Липецькій області рф був атакований безпілотниками.

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На летовищі біля міста Липецьк, ймовірно, був уражений склад боєприпасів. У Липецькому районі місцева диктатура запровадила режим надзвичайної ситуації. Місцеві пабліки пишуть про тривалу детонацію арсеналу та публікують відповідні відео.

Також місцева влада оголосила про евакуацію чотирьох сіл — Копцевих хуторів, Федорівки, Яковлівки й Тинківки, що розташовані поблизу аеродрому. Попередньо, від атаки постраждали шестеро осіб, їх госпіталізували.

Російське Міністерство з надзвичайних справ підтвердило пожежу на військовому аеродромі в Липецькій області.

Крім того, внаслідок атаки дронів був пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури. Це призвело до збоїв у електропостачанні регіону.

Нагадаємо, 6 серпня у Курській області FPV-дрон-камікадзе пошкодив російський ударний гелікоптер Мі-28. Українці заявляють, що це перший в історії такий задокументований випадок.