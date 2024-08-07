Зʼявилось відео ураження російського Мі-28 за допомогою FPV-дрона

https://racurs.ua/ua/n198059-z-yavylos-video-urajennya-rosiyskogo-mi-28-za-dopomogou-fpv-drona-vpershe-v-istoriyi.html

Ракурс

Зʼявилось відео ураження Мі-28 ВКС рф за допомогою FPV-дрона. Це перший в історії такий задокументований випадок.

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Відео оприлюднив волонтер та блогер Сергій Стерненко.

Телеграм-канали 7 серпня повідомляли, що 6 серпня у Курській області FPV-дрон-камікадзе пошкодив російський ударний гелікоптер Ми-28. Про ураження писали російські військові, зокрема Алєксєй Зємцов, котрий веде телеграм-канал «Воевода вещает».

Він не уточнив конкретну модель, лише зазначив, що після ураження екіпажу вдалося відвести та посадити борт. За його словами, екіпаж живий, а гелікоптер відправили на ремонт:

ТЕЧ в його повідомленні — техніко-експлуатаційна частина, обов’язки яких — регламентні роботи та обслуговування авіаційної техніки. Зємцов також не додав інших деталей події.

Такі гелікоптери російська армія періодично втрачає за різних обставин. Наприклад, наприкінці липня один із них згорів під час диверсії, а ще один впав і розбився, коли полював за безпілотником.

Минулої доби був також знищений гелікоптер Ка-52 російської армії. Унаслідок жорсткої посадки він почав горіти, через що його ремонт та повернення у стрій неможливі.