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александр лукашенко, фото: БелТА
минобороны беларуси заявило об отправке войск в приграничные с Украиной регионыhttps://racurs.ua/n198161-minoborony-belarusi-zayavilo-ob-otpravke-voysk-v-prigranichnye-s-ukrainoy-regiony.htmlРакурс
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко розпорядився посилити угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках.
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Про це журналістам заявив міністр оборони білорусі Віктор Хренін, повідомляє агентство БелТА.
Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, у тому числі реактивні системи «Полонез» та комплекси «Іскандер», отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони, — заявив Хренін.
Нагадаємо, раніше лукашенко заявив, що українські ударні безпілотники нібито порушили повітряний простір білорусі.
Джерело: БелТА
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