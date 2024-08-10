міноборони білорусі заявило про перекидання військ у прикордонні з Україною регіони

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олександр лукашенко, фото: БелТА
міноборони білорусі заявило про перекидання військ у прикордонні з Україною регіониhttps://racurs.ua/ua/n198161-minoborony-bilorusi-zayavylo-pro-perekydannya-viysk-u-prykordonni-z-ukrayinou-regiony.htmlРакурс
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко розпорядився посилити угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках.
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Про це журналістам заявив міністр оборони білорусі Віктор Хренін, повідомляє агентство БелТА.
Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, у тому числі реактивні системи «Полонез» та комплекси «Іскандер», отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони, — заявив Хренін.
Нагадаємо, раніше лукашенко заявив, що українські ударні безпілотники нібито порушили повітряний простір білорусі.
Джерело: БелТА