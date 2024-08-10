міноборони білорусі заявило про перекидання військ у прикордонні з Україною регіони

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко розпорядився посилити угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках.

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Про це журналістам заявив міністр оборони білорусі Віктор Хренін, повідомляє агентство БелТА.

Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, у тому числі реактивні системи «Полонез» та комплекси «Іскандер», отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони, — заявив Хренін.