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Ракурс
олександр лукашенко, фото: БелТА

міноборони білорусі заявило про перекидання військ у прикордонні з Україною регіони

10 сер 2024, 14:21
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Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко розпорядився посилити угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках.


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Про це журналістам заявив міністр оборони білорусі Віктор Хренін, повідомляє агентство БелТА.

Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, у тому числі реактивні системи «Полонез» та комплекси «Іскандер», отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони, — заявив Хренін.

Нагадаємо, раніше лукашенко заявив, що українські ударні безпілотники нібито порушили повітряний простір білорусі.

Джерело: БелТА

Джерело: Ракурс


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