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Ракурс
олександр лукашенко, фото: «Газета.ру»

лукашенко заявив, що Україна нібито порушила повітряний простір білорусі

10 сер 2024, 13:34
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Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив про нібито порушення повітряного простору з боку України ударними безпілотниками.


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Про це повідомляє білоруське інформаційне агентство БелТА,

За словами лукашенка, інцидент нібито стався вчора, 10 серпня, ввечері у Костюковицькому районі (межує з Брянською областю рф).

Вчора о 18 годині 10 хвилин сили ВПС та військ ППО Білорусі були переведені у підвищену бойову готовність, — заявив він.

лукашенко заявив, що о 19.04 «на висоті 1,5 км та дальності 6,5 км силами протиповітряної оборони було знищено кілька цілей над територією білорусі», а наразі «відбувається пошук того, що було знищено».

Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники, — заявив він.

За його словами, частину цих цілей збили над білоруссю, інші згодом змінили напрямок руху й попрямували до російського Ярославля.

Також лукашенко поскаржився, що українці «продовжують ескалацію напруженості» у Курській області рф.

Два дні тому атака на курському напрямку, де вони просунулися на кілька десятків кілометрів — 30−35 уже сьогодні. Окопуються там, — заявив він.

Джерело: БелТА

Джерело: Ракурс


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