Джон Кирби прокомментировал прорыв границы в Курской области. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n198173-u-baydena-prokommentirovali-proryv-granicy-v-kurskoy-oblasti.html

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Прорив кордону в Курській області скромно прокоментували у Вашингтоні.

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На тлі події у прикордонному регіоні росії Сполучені Штати Америки підтримують зв’язок з Україною. Американці намагаються зараз зрозуміти суть стратегії заходу на територію країни-агресора. Про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, передає «Голос Америки».

Я думаю, що залишу тут місце, аби дозволити Україні так чи інакше говорити про свої воєнні операції. Ми підтримуємо зв’язок з нашими українськими колегами та працюємо над тим, щоб краще зрозуміти, що вони роблять, які їхні цілі, яка їхня стратегія, — зазначив він.

При цьому Кірбі не заходів давати характеристику ситуації в Курській області. Він пояснив, що варто дочекатися, поки в адміністрації Джо Байдена буде краще уявлення про події в Курській області.

У Білому домі наголосили, що ЗСУ не порушувала обмежень, які США наклали на удари вглиб території рф американською зброєю. Кірбі відзначив, що українські Сили оборони використовують її в зоні, де раніше були дозволені транскордонні удари.

Кінцева мета тут — допомогти Україні захистити себе, і ми просто подивимося, що про це скаже Україна, — додав Кірбі.

Нагадаємо, 6 серпня російська пропаганда заявила про нібито прорив кордону у Курській області. За інформацією воєнних експертів, українські військові можуть контролювати вже понад 150 кв. км території країни-агресора. Головні події розгортаються у районі міста Суджа, де знаходиться станція, через яку здійснюється транзит російського газу в Європу.

Джерело: «Голос Америки»