МИД беларуси пригрозил закрыть посольство Украины в Минске. Фото:

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Посольство України в Мінську можуть закрити після заяв диктатора олександра лукашенка.

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У МЗС білорусі викликало тимчасово повірену у справах України в Білорусі Ольгу Тимуш, якій заявили «рішучий протест і передали відповідну ноту у зв’язку з порушенням кордону республіки білорусь групою безпілотних літальних апаратів, запущених із території України».Про це 10 серпня повідомило державне агентство «Белта» з посиланням на прес-службу дипломатичного відомства.

Українську повірену попередили, що білоруська сторона «залишає за собою право зробити кроки у відповідь для захисту своєї території». Зокрема, Мінськ пригрозив закриттям посольства України, якщо воно не зможе запобігати «провокаціям».

Нагадаємо, сьогодні самопроголошений білоруський президент олександр лукашенко заявив, що 9 серпня Україна нібито порушила повітряний простір країни. За його словами, на висоті 1,5 км й дальності 6,5 км білоруське ППО знищило кілька цілей над територією країни.

Згодом диктатор наказав посилити угруповання білоруських військ поблизу кордону з Україною. Спецназ, підрозділи сухопутних і ракетних військ відправили на Гомельський та Мозирський напрямки. Також у цих районах розмістять ракетні системи «Полонез» та комплекси «Іскандер».

Джерело: «Белта»