В Курске россияне сбили ракету, которая упала на девятиэтажку

https://racurs.ua/n198180-v-kurske-rossiyane-sbili-raketu-i-ona-upala-na-devyatietajku-video.html

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У Курську росіяни збили ракету, яка впала на дев’ятиповерховий житловий будинок, унаслідок чого постраждали 13 людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

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«Громадське» пише, що влада рф звинувачує в атаці по російському місту Україну.