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Ракурс
В Курске россияне сбили ракету, которая упала на девятиэтажку

В Курске россияне сбили ракету и она упала на девятиэтажку (ВИДЕО)

11 авг 2024, 08:28
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У Курську росіяни збили ракету, яка впала на дев’ятиповерховий житловий будинок, унаслідок чого постраждали 13 людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані.


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«Громадське» пише, що влада рф звинувачує в атаці по російському місту Україну.

Источник: Ракурс


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