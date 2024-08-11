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Ракурс
У Курську росіяни збили ракету, яка впала на дев’ятиповерхівку

У Курську росіяни збили ракету, яка впала на дев’ятиповерхівку (ВІДЕО)

11 сер 2024, 08:28
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У Курську росіяни збили ракету, яка впала на дев’ятиповерховий житловий будинок, унаслідок чого постраждали 13 людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані.


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«Громадське» пише, що влада рф звинувачує в атаці по російському місту Україну.

Джерело: Ракурс


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