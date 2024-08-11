У Курську росіяни збили ракету, яка впала на дев’ятиповерхівку

https://racurs.ua/ua/n198180-u-kursku-rosiyany-zbyly-raketu-yaka-vpala-na-dev-yatypoverhivku-video.html

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У Курську росіяни збили ракету, яка впала на дев’ятиповерховий житловий будинок, унаслідок чого постраждали 13 людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

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«Громадське» пише, що влада рф звинувачує в атаці по російському місту Україну.