Ночной налет "шахедов" - ПВО уничтожила 53/57 дронов в 11 областях, но враг ударил баллистикой КНДР

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У ніч на 11 серпня московські нацисти атакували Україну чотирма балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області та 57-ма ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ — рф.

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Також окупанти завдали удару по місту Покровськ на Донеччині імовірно з реактивної артилерії.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 53 ворожі БпЛА у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

Командувач ПС Микола Олещук зауважив, що північно-корейські балістичні KN-23 хоч і рідко досягають бажаних цілей, але становлять серйозну загрозу населенню.

Про те, що для нічної терористичної атаки на Київ росіяни використали північнокорейську ракету, сказав й президент Володимир Зеленський.

Цієї ночі в Київській області через російський удар, на жаль, загинули батько і маленький син — чотири роки було дитині. Мої співчуття рідним і близьким. Ще троє людей постраждали, серед них дитина — 12 років хлопчику. За попередньою інформацією, росіяни застосували північнокорейську ракету, і це був черговий свідомий терористичний удар проти України. Піротехніки продовжують працювати, щоб встановити точні дані щодо цієї ракети, — повідомив президент у своїх соцмережах.

За його інформацією, тільки за тиждень російська армія вдарила понад 30 ракетами та більш ніж 800 керованими авіабомбами. Росіяни не мають жодних географічних обмежень на застосування такої зброї — із перших днів повномасштабної війни вся територія нашої держави під загрозою постійних ударів.

Українці вдячні всім нашим партнерам, які допомагають із системами ППО та бойовою авіацією. Але щоб дійсно зупинити російський терор, ми потребуємо не тільки повноцінного повітряного щита, який захистить усі наші міста й громади, а й сильних рішень партнерів — рішень, які знімуть обмеження на наші захисні дії. Коли українська далекобійність не матиме лімітів, ця війна точно отримає ліміт — ми реально наблизимо її справедливе завершення, — заявив президент.

Що відомо про північнокорейські ракети KN-23

Офіційна назва ракети — Hwasong-11Ga. Вона ззовні схожа на російську балістичну ракету «Іскандер-М».

Максимальна зафіксована дальність пуску цієї ракети — до 690 км, а бойова частина важить 500 кілограмів. Здатна маневрувати.

Уперше росія вдарила нею по Україні під час масштабних атак 29 грудня 2023 року в напрямку Запоріжжя, а 2 січня 2024 року по Харкову.