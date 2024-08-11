Атака на Курскую область рф - самое рискованное решение Зеленского, - The Times

https://racurs.ua/n198189-ataka-na-kurskuu-oblast-rf-samoe-riskovannoe-reshenie-zelenskogo-the-times.html

Ракурс

Напад українських військ на територію росії в районі Курська минулого тижня застав Москву зненацька. Зненацька він застав й західних прибічників Києва, навіть у Вашингтоні.

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Спочатку це виглядало як чергова демонстрація гучної військової бравади однієї з антипутінських ополченців. У четвер стало ясно, що Київ сам намагається завдати стратегічного контрудару росії.

Аналітики зазначають: поки що є ознаки того, що Київ налаштований серйозно. Це не рейд легкої піхоти — увійти, посилити, повернутися додому протягом 72 годин. Сили, які можна було зафіксувати, свідчать про те, що значні підрозділи 22-ї та 88-ї механізованих бригад України та її 80-ї десантно-штурмової бригади знаходяться на території рф разом із підрозділами інших бригад. Це досвідчені підрозділи, які, ймовірно, становлять від 6000 до 10 000 військових.

Їхній операції передувала вражаюча атака радіоелектронної боротьби, яка засліпила оборону російського кордону та притупила потужність їхніх безпілотників. Обладнання, яке, як підтверджено, використовувалося під час цієї операції, включає американські бойові броньовані машини Stryker M2, БМП Bradley і німецькі броньовані машини піхоти Marder.

Ще більше привертає увагу те, що Сили оборони проникли на територію росії зі значною кількістю інженерної техніки, з технікою для мінування та розмінування, реактивними системами залпового вогню HIMARS, далекобійними мінометами та наземними підрозділами ППО.

Українська армія, очевидно, має намір стояти і воювати в створеній нею «кишені» і, можливо, буде додатково посилена.

Північне угруповання росії вздовж кордону зазвичай складало близько 50 000 чоловік, але більшість з них було зосереджено в напрямку Бєлгорода, щоб підкріпити наступ росії на Вовчанськ, який було зупинено.

Ці війська повільно передислокувалися на захід у бік Курська і, як повідомляється, натрапили на українські мінні поля, що блокували їхній шлях. До суботи бої на східній стороні напрямку були запеклими, і російська авіація виконувала інтенсивні — і дуже небезпечні — бойові вильоти повітряної підтримки. Однак, здається, українці виграли перші раунди цієї битви.

Київ, очевидно, готовий ризикнути цінними солдатами та технікою, щоб закріпитися тут. Критики Зеленського будуть стверджувати, що це зловживання як життям військових, так і важкою технікою, якої Україна вкрай потребує на Донбасі, йдеться у матеріалі.

Цей контрудар не може переламати війну, вважають експерти. Натомість її військовий успіх буде вимірюватися тим, наскільки дорого українці зможуть змусити Москву заплатити за остаточне відновлення їхньої території. Якщо боротьба буде довгою і ціна висока, українські війська можуть відчути непропорційну вигоду деінде.

Політичний успіх операції залежатиме від того, як вона зіграє на психології Москви: чи створить це справжні сумніви в оточенні путіна, що війна справді варта того, щоб її ціна постійно зростала. Початкова реакція Кремля полягає в тому, щоб видати цю атаку лише за «провокацію», «теракт». Але навіть для російських державних ЗМІ це вже виглядає як звичайна війна.