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Ракурс
Укрзализныця создала спецрезерв билетов для военных

Укрзализныця создала спецрезерв билетов для военных

11 авг 2024, 14:46
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Укрзалізниця створила спеціальний резерв квитків для військових і постійно, за потреби, додає туди місця.


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Їх можна бронювати за цим посиланням — services.uz.gov.ua/military.

У перевізнику розповіли, що вже понад 500 військових щодня отримують можливість їхати. Резерв діє на певний перелік поїздів, що слідують з/до прифронтових міст, та періодично розширюється. Також резерв доступний для родичів військовослужбовців, які слідують до шпиталів, щоб відвідати своїх близьких.

Якщо військові не знайшли потрібного напрямку, в Укрзалізниці радять телефонувати за спеціальним номером гарячої лінії залізниці для військових: 0 800 503 222

Источник: Ракурс


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