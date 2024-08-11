Укрзализныця создала спецрезерв билетов для военных

https://racurs.ua/n198192-ukrzaliznycya-sozdala-specrezerv-biletov-dlya-voennyh.html

Ракурс

Укрзалізниця створила спеціальний резерв квитків для військових і постійно, за потреби, додає туди місця.

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Їх можна бронювати за цим посиланням — services.uz.gov.ua/military.

У перевізнику розповіли, що вже понад 500 військових щодня отримують можливість їхати. Резерв діє на певний перелік поїздів, що слідують з/до прифронтових міст, та періодично розширюється. Також резерв доступний для родичів військовослужбовців, які слідують до шпиталів, щоб відвідати своїх близьких.

Якщо військові не знайшли потрібного напрямку, в Укрзалізниці радять телефонувати за спеціальним номером гарячої лінії залізниці для військових: 0 800 503 222