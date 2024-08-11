Разрушенный Бахмут. Фото: AP

https://racurs.ua/n198195-sputnikovye-foto-razrushennogo-voynoy-bahmuta-pokazala-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

Місто Бахмут Донецької області вщент зруйноване російськими загарбниками.

.

Внаслідок вторгнення армії країни-агресора були пошкоджені та зруйновані цивільні об'єкти, зокрема школи, вокзали та житлові будинки. Росіяни під час атак вели по місту невибірковий обстріл. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії, яке було опубліковане у соцмережі Х.

Під час російського наступу з метою захоплення Бахмута інтенсивні бої та невибірковий обстріл будівель призвели до значних руйнувань по всьому місту. Школи, вокзали та житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура були пошкоджені, а в деяких випадках зруйновані, — йдеться у заяві.

Британці опублікували фото з супутника. На кадрах можна побачити в Бахмуті зруйновані школу, стадіон та залізничний вокзал.

Як відомо, з серпня 2022 року Бахмут був епіцентром боїв на Донбасі. Навесні 2023 року росіяни взяли місто під свій контроль. Населений пункт на 80% зруйнований внаслідок важких боїв.

Нагадаємо, військові з 18-ї бригади Національної гвардії показали, як виглядає Часів Яр Донецької області за який тривають важкі бої. Гвардійці наголосили, що кожна будівля в зруйнованому місті, який військові лагідно називають «Часік», є доказом нелюдської сутності ворога.