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Ракурс
Разрушенный Бахмут. Фото: AP

Спутниковые фото разрушенного войной Бахмута показала британская разведка

11 авг 2024, 16:20
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Місто Бахмут Донецької області вщент зруйноване російськими загарбниками.


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Внаслідок вторгнення армії країни-агресора були пошкоджені та зруйновані цивільні об'єкти, зокрема школи, вокзали та житлові будинки. Росіяни під час атак вели по місту невибірковий обстріл. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії, яке було опубліковане у соцмережі Х.

Під час російського наступу з метою захоплення Бахмута інтенсивні бої та невибірковий обстріл будівель призвели до значних руйнувань по всьому місту. Школи, вокзали та житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура були пошкоджені, а в деяких випадках зруйновані, — йдеться у заяві.

Британці опублікували фото з супутника. На кадрах можна побачити в Бахмуті зруйновані школу, стадіон та залізничний вокзал.

Як відомо, з серпня 2022 року Бахмут був епіцентром боїв на Донбасі. Навесні 2023 року росіяни взяли місто під свій контроль. Населений пункт на 80% зруйнований внаслідок важких боїв.

Зруйнований Бахмут. Фото: британська розвідка

Зруйнований Бахмут. Фото: британська розвідка

Зруйнований Бахмут. Фото: британська розвідка

Нагадаємо, військові з 18-ї бригади Національної гвардії показали, як виглядає Часів Яр Донецької області за який тривають важкі бої. Гвардійці наголосили, що кожна будівля в зруйнованому місті, який військові лагідно називають «Часік», є доказом нелюдської сутності ворога.

Источник: Ракурс


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