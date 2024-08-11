Сырский опубликовал загадочное фото на фоне боев в Курской области

https://racurs.ua/n198196-syrskiy-opublikoval-zagadochnoe-foto-na-fone-boev-v-kurskoy-oblasti.html

Ракурс

Головком ЗСУ Олександр Сирський опублікував фото на тлі наступу ЗСУ в Курській області.

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На світлині головнокомандувач ще з одним військовим командиром розглядають карту. Фото супроводжується підписом: «Продовжуємо операцію!». Відповідний допис 11 серпня з’явився у Телеграм-каналі Сирського.

Як відомо, 6 серпня стався прорив кордону у Курській області — на територію регіону увійшли сотні, або й тисячі, українських військових та бронетехніка.

Станом на 9 серпня українські підрозділи могли взяти під контроль вже майже 600 кв. км російської території й та понад 20 населених пунктів. Україна на офіційному рівні не розкриває жодних подробиць про свої дії.

Нагадаємо, в США вважають, що операція у Курській області — це величезний удар по престижу кремлівського диктатора володимира путіна. А західні ЗМІ стверджують, що контрнаступ на територію росії є «приголомшливим».

Зокрема, The Times написала, що атака на Курську область росії є найризикованішим рішенням президента України Володимира Зеленського.