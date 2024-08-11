Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские захватчики обстреляли Киндейку. Фото: Нацполиция

Враг атаковал Херсон и область — есть погибшие и раненые

11 авг 2024, 17:49
999

Російська армія завдала ударів по Херсону та Херсонській області.


.

У неділю, 11 серпня, внаслідок обстрілів в обласному центрі загинула 93-річна жінка. Вона отримала травми, несумісні з життям. Також ворог атакував з БпЛА цивільних у селищі Кіндійка. Травми дістали 49-річний чоловік та 55-річна жінка. В обох діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Корім того, чоловік дістав поранення плеча, а жінка — уламкове поранення ноги. Про це повідомила Херсонська ОВА.

А вже сьогодні по обіді Кіндійка знов потрапила під російський удар. Близько 14.00 загарбники скинули вибухівку з дрона, внаслідок чого загорівся будинок. Опіки рук та ніг, вибухову травму й контузію отримав 71-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували.

Нагадаємо, 11 серпня російська армія з РСЗВ «Смерч» обстріляла місто Краматорськ Донецької області. Внаслідок прильотів по центру міста поранення дістали п’ятеро осіб. Також пошкоджені 19 приватних будинків і декілька багатоповерхівок, об'єкт інфраструктури, дві крамниці, заправка та п’ять автомобілів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров