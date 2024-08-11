Російські загарбники обстріляли Кіндійку. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n198198-vorog-atakuvav-herson-ta-oblast-ie-zagybla-ta-poraneni.html

Ракурс

Російська армія завдала ударів по Херсону та Херсонській області.

.

У неділю, 11 серпня, внаслідок обстрілів в обласному центрі загинула 93-річна жінка. Вона отримала травми, несумісні з життям. Також ворог атакував з БпЛА цивільних у селищі Кіндійка. Травми дістали 49-річний чоловік та 55-річна жінка. В обох діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Корім того, чоловік дістав поранення плеча, а жінка — уламкове поранення ноги. Про це повідомила Херсонська ОВА.

А вже сьогодні по обіді Кіндійка знов потрапила під російський удар. Близько 14.00 загарбники скинули вибухівку з дрона, внаслідок чого загорівся будинок. Опіки рук та ніг, вибухову травму й контузію отримав 71-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували.

Нагадаємо, 11 серпня російська армія з РСЗВ «Смерч» обстріляла місто Краматорськ Донецької області. Внаслідок прильотів по центру міста поранення дістали п’ятеро осіб. Також пошкоджені 19 приватних будинків і декілька багатоповерхівок, об'єкт інфраструктури, дві крамниці, заправка та п’ять автомобілів.