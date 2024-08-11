Цель операции Украины в Курской области рф назвал France24. Фото:

https://racurs.ua/n198202-cel-operacii-ukrainy-v-kurskoy-oblasti-rf-nazval-france24.html

Ракурс

Мету наступу українських військових в Курській області намагаються вгадати західні ЗМІ.

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Цією операцією Україна хоче розтягнути позиції російської армії, завдати максимальних втрат окупантам та дестабілізувати ситуацію в росії. В наступі беруть участь «набагато більше» українських військових, ніж 1 тис. бійців, про яку заявляли в рф. Мова йде про «тисячі». Про це повідомив телеканал France24 з посиланням на анонімного високопоставленого військового чиновника.

Ми йдемо в наступ. Мета — розтягнути позиції противника, завдати максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в росії, оскільки вони не в змозі захистити свій кордон, — зазначив він.

За його словами, ЗСУ дотримуватимуться міжнародного гуманітарного права, перебуваючи на території країни-агресора, і не планують анексувати території, які вони зараз контролюють.

Також топ-офіцер запевнив, що українські військові не будуть створювати проблеми для ядерної безпеки. Так він прокоментував питання про потенційне захоплення Курської АЕС.

Нагадаємо, 6 серпня стався прорив кордону у Курській області. Вже шосту добу у прикордонних районах цього регіону точаться бойові дії. З початку наступу ЗСУ просуваються вперед та беруть під контроль все нові населені пункти.

У США вважають, що операція у Курській області — це величезний удар по престижу кремлівського диктатора володимира путіна. А західні ЗМІ стверджують, що контрнаступ на територію росії є «приголомшливим».

Зокрема, The Times написала, що атака на Курську область росії є найризикованішим рішенням президента України Володимира Зеленського.

Джерело: France24