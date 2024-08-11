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рф выдает старые военные видео за удары по ВСУ в Курской области. Фото: The Insider

рф выдает старые военные видео за удары по ВСУ в Курской области — СМИ

11 авг 2024, 20:49
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Міноборони рф видає старі відеозаписи за кадри «успішних ударів» по ЗСУ в Курській області.


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Так, 10 серпня російське пропагандистське РІА «Новости» з посиланням на оборонне відомство країни-агресора опублікувало відео того, як російські вертольоти Мі-28НМ нібито завдали ударів авіаракетами С-13 по живій силі й бронетехніці ЗСУ «в прикордонному районі Курської області». Про це пише The Insider.

Однак експерти з’ясували, що насправді ці кадри були зафільмували в Кремінній і в Часовому Яру в Донецькій області.

А 9 серпня російське Міністерство оборони опублікувало ролик, що ілюструє нібито нові удари російських військових по ЗСУ в Сумській області. Однак цей ролик також не відповідає заявам окупантів, бо був зроблений 14 липня. Тоді його публікувало ТАСС.

рф видає старі воєнні відео за удари по ЗСУ в Курській області. Фото: The Insider

рф видає старі воєнні відео за удари по ЗСУ в Курській області. Фото: The Insider

рф видає старі воєнні відео за удари по ЗСУ в Курській області. Фото: The Insider

Нагадаємо, американські ЗМІ вважають, що українська операція у Курській області стала величезним ударом по престижу російського диктатора та воєнного злочинця володимира путіна. На Заході вважають, що контрнаступ на територію росії є «приголомшливим».

Джерело: The Insider

Источник: Ракурс


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