Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Дрон пограничников уничтожил пушку и пункт управления БПЛА рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n198215-dron-pogranichnikov-unichtojil-pushku-i-punkt-upravleniya-bpla-rashistov-video.htmlРакурс
На Бахмутському напрямку українські прикордонники з бригади «Помства» за допомогою безпілотників вразили ворожу гармату МТ-12 «Рапіра» та пункт управління БПЛА окупантів.
.
Відповідне відео сьогодні, 12 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Також бійці знищили військову вантажівку та ліквідували 2 загарбників, 1 — поранено, — вказано в описі відео.
Загрузка...