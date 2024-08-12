Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n198215-dron-pogranichnikov-unichtojil-pushku-i-punkt-upravleniya-bpla-rashistov-video.html

Ракурс

На Бахмутському напрямку українські прикордонники з бригади «Помства» за допомогою безпілотників вразили ворожу гармату МТ-12 «Рапіра» та пункт управління БПЛА окупантів.

.

Відповідне відео сьогодні, 12 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.