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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Дрон пограничников уничтожил пушку и пункт управления БПЛА рашистов (ВИДЕО)

12 авг 2024, 12:02
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На Бахмутському напрямку українські прикордонники з бригади «Помства» за допомогою безпілотників вразили ворожу гармату МТ-12 «Рапіра» та пункт управління БПЛА окупантів.


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Відповідне відео сьогодні, 12 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Також бійці знищили військову вантажівку та ліквідували 2 загарбників, 1 — поранено, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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