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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Дрон прикордонників знищив гармату та пункт управління БПЛА рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198215-dron-prykordonnykiv-znyschyv-garmatu-ta-punkt-upravlinnya-bpla-rashystiv-video.htmlРакурс
На Бахмутському напрямку українські прикордонники з бригади «Помства» за допомогою безпілотників вразили ворожу гармату МТ-12 «Рапіра» та пункт управління БПЛА окупантів.
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Відповідне відео сьогодні, 12 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Також бійці знищили військову вантажівку та ліквідували 2 загарбників, 1 — поранено, — вказано в описі відео.