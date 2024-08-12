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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Дрон прикордонників знищив гармату та пункт управління БПЛА рашистів (ВІДЕО)

12 сер 2024, 12:02
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На Бахмутському напрямку українські прикордонники з бригади «Помства» за допомогою безпілотників вразили ворожу гармату МТ-12 «Рапіра» та пункт управління БПЛА окупантів.


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Відповідне відео сьогодні, 12 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Також бійці знищили військову вантажівку та ліквідували 2 загарбників, 1 — поранено, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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