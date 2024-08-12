Заболеваемость COVID-19 в Украине за месяц выросла в шесть раз

В Украине растет заболеваемость COVID-19

https://racurs.ua/n198219-zabolevaemost-covid-19-v-ukraine-za-mesyac-vyrosla-v-shest-raz.html

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В Україні за місяць у шість разів зросла захворюваність на коронавірусну хворобу COVID-19 — якщо у червні зафіксували 2 тис. випадків, то у липні їх було майже 12 тис.

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Про це сьогодні, 12 серпня, під час брифінгу розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє видання «Громадське».

На щастя, рівень завантаженості на лікарняну систему, тобто саме питання госпіталізацій, не такий високий, — зазначив він. — Ми бачимо, що саме на стаціонарному лікуванні перебувають трішки більш як 2,5 тисячі (людей — ред.). Це абсолютно нормально для пікового підйому.

За словами Кузіна, ті показники, які фахівці спостерігають в Україні, ще не говорять про те, що почався епідемічний сезон і що потрібно вводити обмежувальні заходи.

Але, дійсно, показники є достатньо високими і не характерними з огляду на те, що зазвичай ми починали спостерігати перше зростання, починаючи з вересня. А тут на один місяць раніше ми вже бачимо таке зростання, — додав він.

Кузін зазначив, що загалом на території України циркулюють 10 підваріантів штаму коронавірусу Omicron. У пʼяти людей виявили випадки нового підвиду FLiRT, котрий через мутації в білку-шипі краще зв’язується з клітинами.

Джерело: «Громадське»