Ракурсhttps://racurs.ua/
В Донецкой области изменили время комендантского часа
В Донецкой области изменили время комендантского часаhttps://racurs.ua/n198225-v-doneckoy-oblasti-izmenili-vremya-komendantskogo-chasa.htmlРакурс
У Донецькій області від сьогодні змінено час комендантської години — відповідне розпорядження підписав голова ОВА Вадим Філашкін відповідно до директиви командувача ОСУВ «Хортиця».
.
Залежно від відстані до фронту, на Донеччині діятимуть два графіки комендантської години:
- у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж за 10 кілометрів, — з 21:00 до 05:00;
- у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж за 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.
Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.
Раніше «Ракурс» писав, що комендантську годину подовжили у двох громадах на Харківщині.
У Дергачівській та Липецькій громадах з 12 серпня комендантська діятиме з 17:00 до 9:00.
Загрузка...