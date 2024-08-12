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Ракурс
В Донецкой области изменили время комендантского часа

В Донецкой области изменили время комендантского часа

12 авг 2024, 16:16
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У Донецькій області від сьогодні змінено час комендантської години — відповідне розпорядження підписав голова ОВА Вадим Філашкін відповідно до директиви командувача ОСУВ «Хортиця».


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Залежно від відстані до фронту, на Донеччині діятимуть два графіки комендантської години:

  • у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж за 10 кілометрів, — з 21:00 до 05:00;
  • у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж за 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.

Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.

Раніше «Ракурс» писав, що комендантську годину подовжили у двох громадах на Харківщині.

У Дергачівській та Липецькій громадах з 12 серпня комендантська діятиме з 17:00 до 9:00.

Источник: Ракурс


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