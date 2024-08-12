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В Харьковской области усилят комендантский час, фото:

Комендантский час усиливают в двух общинах Харьковщины

12 авг 2024, 12:53
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На Харківщині у Дергачівській та Липецькій громадах від сьогодні, 12 серпня, посилюють комендантську годину.


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Про це повідомила прес-служба Харківської ОВА.

Із 12 серпня 2024 року до окремого розпорядження змінюється час комендантської години. Вона триватиме із 17.00 до 9.00, — вказано в повідомленні. — Відповідний наказ 09.08.2024 підписав начальник Харківської РВА Володимир Усов.

Зазначається, що у період дії комендантської години забороняється перебування на вулицях та інших громадських місцях осіб без спеціально виданих перепусток і посвідчень та рух транспортних засобів без наявних дозволів.

Також забороняється рух автомобілів без дотримання режиму світломаскування.

Ці обмеження стосуються таких населених пунктів:

  • Липецька громада — села Глибоке, Липці, Борисівка, Борщова, Веселе, Зелене, Красне, Лук’янці, Мороховець, Нескучне, Олійникове, Перемога, Пильна, Слобожанське, Стрілеча, Тернова та селище Мале Веселе;
  • Дергачівська громада — селища Козача Лопань та Ветеринарне, а також села Алісівка, Бугаївка, Великі Проходи, Велика Яруга, Гоптівка, Гранів, Дементіївка, Дубівка, Кочубеївка, Кудіївка, Лобанівка, Малі Проходи, Нова Козача, Токарівка, Токарівка Друга, Цупівка, Шевченка, Шопине.

Источник: Ракурс


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