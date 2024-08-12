Комендантську годину посилюють у двох громадах Харківщини

На Харківщині посилять комендантську годину, фото:

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Ракурс

На Харківщині у Дергачівській та Липецькій громадах від сьогодні, 12 серпня, посилюють комендантську годину.

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Про це повідомила прес-служба Харківської ОВА.

Із 12 серпня 2024 року до окремого розпорядження змінюється час комендантської години. Вона триватиме із 17.00 до 9.00, — вказано в повідомленні. — Відповідний наказ 09.08.2024 підписав начальник Харківської РВА Володимир Усов.

Зазначається, що у період дії комендантської години забороняється перебування на вулицях та інших громадських місцях осіб без спеціально виданих перепусток і посвідчень та рух транспортних засобів без наявних дозволів.

Також забороняється рух автомобілів без дотримання режиму світломаскування.

Ці обмеження стосуються таких населених пунктів: