Комендантську годину посилюють у двох громадах Харківщини

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На Харківщині посилять комендантську годину, фото:
Комендантську годину посилюють у двох громадах Харківщиниhttps://racurs.ua/ua/n198216-komendantsku-godynu-posyluut-u-dvoh-gromadah-harkivschyny.htmlРакурс
На Харківщині у Дергачівській та Липецькій громадах від сьогодні, 12 серпня, посилюють комендантську годину.
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Про це повідомила прес-служба Харківської ОВА.
Із 12 серпня 2024 року до окремого розпорядження змінюється час комендантської години. Вона триватиме із 17.00 до 9.00, — вказано в повідомленні. — Відповідний наказ
09.08.2024підписав начальник Харківської РВА Володимир Усов.
Зазначається, що у період дії комендантської години забороняється перебування на вулицях та інших громадських місцях осіб без спеціально виданих перепусток і посвідчень та рух транспортних засобів без наявних дозволів.
Також забороняється рух автомобілів без дотримання режиму світломаскування.
Ці обмеження стосуються таких населених пунктів:
- Липецька громада — села Глибоке, Липці, Борисівка, Борщова, Веселе, Зелене, Красне, Лук’янці, Мороховець, Нескучне, Олійникове, Перемога, Пильна, Слобожанське, Стрілеча, Тернова та селище Мале Веселе;
- Дергачівська громада — селища Козача Лопань та Ветеринарне, а також села Алісівка, Бугаївка, Великі Проходи, Велика Яруга, Гоптівка, Гранів, Дементіївка, Дубівка, Кочубеївка, Кудіївка, Лобанівка, Малі Проходи, Нова Козача, Токарівка, Токарівка Друга, Цупівка, Шевченка, Шопине.
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