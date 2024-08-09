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На Донеччині змінюють графік комендантської години

На Донеччині змінюють тривалість комендантської години — ОВА

9 сер 2024, 22:55
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На Донеччині з 12 серпня почнуть діяти нові правила комендантської години.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні, 9 серпня, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Відповідне розпорядження підписав сьогодні на виконання директиви Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», — зазначив він.

За словами Філашкіна, залежно від відстані до фронту, на територіях будуть діяти два графіки комендантської години:

  • у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 км, — з 21.00 до 05.00;
  • у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 км, — з 17.00 до 09.00.

Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.

Закликаю всіх, хто досі залишається на Донеччині, дотримуватися комендантської години та уникати масових скупчень людей. Але найкращий вихід — евакуюватися до більш безпечних регіонів України! — наголосив він.

Повний список населених пунктів із довгою комендантської годиною включає:

Волноваський район

Вугледарська громада:

  • м. Вугледар
  • с. Водяне
  • с. Новоукраїнка
  • с. Пречистівка

Великоновосілківська громада:

  • с-ще Велика Новосілка
  • с. Благодатне
  • с. Времівка
  • с. Зелене Поле
  • с. Золота Нива
  • с. Макарівка
  • с. Нескучне
  • с. Новопіль
  • с. Новосілка
  • с. Рівнопіль
  • с. Сторожеве

Покровський район

Гродівська громада:

  • с-ще Гродівка
  • с. Балаган
  • с. Баранівка
  • с. Веселе
  • с. Вовче
  • с. Воздвиженка
  • с. Євгенівка
  • с. Єлизаветівка
  • с. Журавка
  • с. Красний Яр
  • с. Іванівка
  • с. Крутий Яр
  • с. Лисичне
  • с-ще Лозуватське
  • с. Малинівка
  • с. Миколаївка
  • с. Миролюбівка
  • с. Михайлівка
  • с. Московське
  • с-ще Новоекономічне
  • с. Новоолександрівка
  • с. Новоторецьке
  • с. Прогрес
  • с. Промінь
  • с. Сергіївка
  • с. Свиридонівка
  • с. Тимофіївка

Курахівська громада:

  • м. Гірник
  • с-ще Курахівка
  • с-ще Гостре
  • с-ще Острівське
  • с. Дальнє
  • с. Вовченка
  • с-ще Іллінка
  • с. Степанівка

Мар’їнська громада:

  • м. Красногорівка
  • с. Желанне Перше
  • с. Желанне Друге
  • с. Олександропіль
  • с. Максимільянівка
  • с. Єлизаветівка
  • с. Іллінка
  • с. Романівка
  • с. Катеринівка
  • с. Зоряне
  • с. Антонівка
  • с. Костянтинівка

Мирноградська громада:

  • м. Мирноград

Новогродівська громада:

  • м. Новогродівка
  • с. Лісівка
  • с. Маринівка
  • с. Михайлівка
  • с. Долинівка
  • с. Галицинівка
  • с. Карлівка
  • с. Миколаївка
  • с-ще Комишівка
  • с. Завітне
  • с. Калинове
  • с. Новожеланне
  • с. Орлівка
  • с-ще Птиче
  • с. Мемрик

Очеретинська громада:

  • с. Новоселівка Перша
  • с-ще Желанне
  • с. Олександропіль
  • с. Пантелеймонівка
  • с. Межове
  • с. Скучне
  • с-ще Невельське
  • с. Яснобродівка

Селидівська громада:

  • м. Селидове
  • м. Українськ

Краматорський район

Лиманська громада:

  • с. Колодязі
  • с. Ставки
  • с. Терни
  • с. Торське
  • с. Новосадове
  • с-ще Зарічне
  • с. Мирне
  • с. Ямполівка

Миколаївська громада:

  • с. Тихонівка

Іллінівська громада:

  • с. Калинове
  • с. Стара Миколаївка
  • с. Гнатівка
  • с. Романівка
  • с. Катеринівка
  • с. Клебан-Бик
  • с. Зоря
  • с. Зелене Поле
  • с. Олександропіль
  • с. Тарасівка
  • с. Водяне Друге
  • с. Березівка
  • с. Новополтавка
  • с. Новооленівка

Костянтинівська громада:

  • с. Новомаркове
  • с. Неліпівка
  • с. Ближня Диліївка
  • с. Дальня Диліївка
  • с. Маркове
  • с. Біла Гора
  • с. Ступочки
  • с. Олександро-Шультине
  • с. Майське
  • с. Федорівка
  • с. Миколаївка
  • с-ще Червоне
  • с. Предтечине
  • с. Віролюбівка
  • с. Подільське
  • с-ще Стінки

Бахмутський район

Званівська громада:

  • с. Званівка
  • с. Верхньокам’янське
  • с. Переїзне
  • с. Кузьминівка
  • с. Іванодарівка

Сіверська громада:

  • м. Сіверськ
  • с. Григорівка
  • с. Дронівка
  • с. Платонівка
  • с. Свято-Покровське
  • с. Серебрянка

Часовоярська громада:

  • м. Часів Яр
  • с. Григорівка
  • с. Калинівка

Соледарська громада:

  • с. Бондарне
  • с. Міньківка
  • с. Никифорівка
  • с. Оріхово-Василівка
  • с. Пазено
  • с. Привілля
  • с. Роздолівка
  • с. Федорівка
  • с. Федорівка Друга
  • с. Васюківка
  • с. Голубівка
  • с. Діброва
  • с. Хромівка

Торецька громада:

  • м. Торецьк
  • с. Дачне
  • с. Диліївка
  • с. Дружба
  • с. Щербинівка
  • с. Кримське
  • с. Леонідівка
  • с. Неліпівка
  • с. Петрівка
  • с. Суха Балка
  • с. Валентинівка
  • с. Юр’ївка
  • м. Залізне
  • с-ще Нью-Йорк
  • с-ще Південне
  • с-ще Північне
  • с. Шуми

Джерело: Ракурс


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