В Донецкой области меняют график комендантского часа

https://racurs.ua/n198149-na-donetchine-menyaut-prodoljitelnost-komendantskogo-chasa-ova.html

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На Донеччині з 12 серпня почнуть діяти нові правила комендантської години.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні, 9 серпня, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Відповідне розпорядження підписав сьогодні на виконання директиви Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», — зазначив він.

За словами Філашкіна, залежно від відстані до фронту, на територіях будуть діяти два графіки комендантської години:

у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 км, — з 21.00 до 05.00;

у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 км, — з 17.00 до 09.00.

Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.

Закликаю всіх, хто досі залишається на Донеччині, дотримуватися комендантської години та уникати масових скупчень людей. Але найкращий вихід — евакуюватися до більш безпечних регіонів України! — наголосив він.

Повний список населених пунктів із довгою комендантської годиною включає:

Волноваський район

Вугледарська громада:

м. Вугледар

с. Водяне

с. Новоукраїнка

с. Пречистівка

Великоновосілківська громада:

с-ще Велика Новосілка

с. Благодатне

с. Времівка

с. Зелене Поле

с. Золота Нива

с. Макарівка

с. Нескучне

с. Новопіль

с. Новосілка

с. Рівнопіль

с. Сторожеве

Покровський район

Гродівська громада:

с-ще Гродівка

с. Балаган

с. Баранівка

с. Веселе

с. Вовче

с. Воздвиженка

с. Євгенівка

с. Єлизаветівка

с. Журавка

с. Красний Яр

с. Іванівка

с. Крутий Яр

с. Лисичне

с-ще Лозуватське

с. Малинівка

с. Миколаївка

с. Миролюбівка

с. Михайлівка

с. Московське

с-ще Новоекономічне

с. Новоолександрівка

с. Новоторецьке

с. Прогрес

с. Промінь

с. Сергіївка

с. Свиридонівка

с. Тимофіївка

Курахівська громада:

м. Гірник

с-ще Курахівка

с-ще Гостре

с-ще Острівське

с. Дальнє

с. Вовченка

с-ще Іллінка

с. Степанівка

Мар’їнська громада:

м. Красногорівка

с. Желанне Перше

с. Желанне Друге

с. Олександропіль

с. Максимільянівка

с. Єлизаветівка

с. Іллінка

с. Романівка

с. Катеринівка

с. Зоряне

с. Антонівка

с. Костянтинівка

Мирноградська громада:

м. Мирноград

Новогродівська громада:

м. Новогродівка

с. Лісівка

с. Маринівка

с. Михайлівка

с. Долинівка

с. Галицинівка

с. Карлівка

с. Миколаївка

с-ще Комишівка

с. Завітне

с. Калинове

с. Новожеланне

с. Орлівка

с-ще Птиче

с. Мемрик

Очеретинська громада:

с. Новоселівка Перша

с-ще Желанне

с. Олександропіль

с. Пантелеймонівка

с. Межове

с. Скучне

с-ще Невельське

с. Яснобродівка

Селидівська громада:

м. Селидове

м. Українськ

Краматорський район

Лиманська громада:

с. Колодязі

с. Ставки

с. Терни

с. Торське

с. Новосадове

с-ще Зарічне

с. Мирне

с. Ямполівка

Миколаївська громада:

с. Тихонівка

Іллінівська громада:

с. Калинове

с. Стара Миколаївка

с. Гнатівка

с. Романівка

с. Катеринівка

с. Клебан-Бик

с. Зоря

с. Зелене Поле

с. Олександропіль

с. Тарасівка

с. Водяне Друге

с. Березівка

с. Новополтавка

с. Новооленівка

Костянтинівська громада:

с. Новомаркове

с. Неліпівка

с. Ближня Диліївка

с. Дальня Диліївка

с. Маркове

с. Біла Гора

с. Ступочки

с. Олександро-Шультине

с. Майське

с. Федорівка

с. Миколаївка

с-ще Червоне

с. Предтечине

с. Віролюбівка

с. Подільське

с-ще Стінки

Бахмутський район

Званівська громада:

с. Званівка

с. Верхньокам’янське

с. Переїзне

с. Кузьминівка

с. Іванодарівка

Сіверська громада:

м. Сіверськ

с. Григорівка

с. Дронівка

с. Платонівка

с. Свято-Покровське

с. Серебрянка

Часовоярська громада:

м. Часів Яр

с. Григорівка

с. Калинівка

Соледарська громада:

с. Бондарне

с. Міньківка

с. Никифорівка

с. Оріхово-Василівка

с. Пазено

с. Привілля

с. Роздолівка

с. Федорівка

с. Федорівка Друга

с. Васюківка

с. Голубівка

с. Діброва

с. Хромівка

Торецька громада: