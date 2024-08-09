Ракурсhttps://racurs.ua/
В Донецкой области меняют график комендантского часа
На Донетчине меняют продолжительность комендантского часа — ОВАhttps://racurs.ua/n198149-na-donetchine-menyaut-prodoljitelnost-komendantskogo-chasa-ova.htmlРакурс
На Донеччині з 12 серпня почнуть діяти нові правила комендантської години.
.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні, 9 серпня, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Відповідне розпорядження підписав сьогодні на виконання директиви Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», — зазначив він.
За словами Філашкіна, залежно від відстані до фронту, на територіях будуть діяти два графіки комендантської години:
- у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 км, — з 21.00 до 05.00;
- у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 км, — з 17.00 до 09.00.
Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.
Закликаю всіх, хто досі залишається на Донеччині, дотримуватися комендантської години та уникати масових скупчень людей. Але найкращий вихід — евакуюватися до більш безпечних регіонів України! — наголосив він.
Повний список населених пунктів із довгою комендантської годиною включає:
Волноваський район
Вугледарська громада:
- м. Вугледар
- с. Водяне
- с. Новоукраїнка
- с. Пречистівка
Великоновосілківська громада:
- с-ще Велика Новосілка
- с. Благодатне
- с. Времівка
- с. Зелене Поле
- с. Золота Нива
- с. Макарівка
- с. Нескучне
- с. Новопіль
- с. Новосілка
- с. Рівнопіль
- с. Сторожеве
Покровський район
Гродівська громада:
- с-ще Гродівка
- с. Балаган
- с. Баранівка
- с. Веселе
- с. Вовче
- с. Воздвиженка
- с. Євгенівка
- с. Єлизаветівка
- с. Журавка
- с. Красний Яр
- с. Іванівка
- с. Крутий Яр
- с. Лисичне
- с-ще Лозуватське
- с. Малинівка
- с. Миколаївка
- с. Миролюбівка
- с. Михайлівка
- с. Московське
- с-ще Новоекономічне
- с. Новоолександрівка
- с. Новоторецьке
- с. Прогрес
- с. Промінь
- с. Сергіївка
- с. Свиридонівка
- с. Тимофіївка
Курахівська громада:
- м. Гірник
- с-ще Курахівка
- с-ще Гостре
- с-ще Острівське
- с. Дальнє
- с. Вовченка
- с-ще Іллінка
- с. Степанівка
Мар’їнська громада:
- м. Красногорівка
- с. Желанне Перше
- с. Желанне Друге
- с. Олександропіль
- с. Максимільянівка
- с. Єлизаветівка
- с. Іллінка
- с. Романівка
- с. Катеринівка
- с. Зоряне
- с. Антонівка
- с. Костянтинівка
Мирноградська громада:
- м. Мирноград
Новогродівська громада:
- м. Новогродівка
- с. Лісівка
- с. Маринівка
- с. Михайлівка
- с. Долинівка
- с. Галицинівка
- с. Карлівка
- с. Миколаївка
- с-ще Комишівка
- с. Завітне
- с. Калинове
- с. Новожеланне
- с. Орлівка
- с-ще Птиче
- с. Мемрик
Очеретинська громада:
- с. Новоселівка Перша
- с-ще Желанне
- с. Олександропіль
- с. Пантелеймонівка
- с. Межове
- с. Скучне
- с-ще Невельське
- с. Яснобродівка
Селидівська громада:
- м. Селидове
- м. Українськ
Краматорський район
Лиманська громада:
- с. Колодязі
- с. Ставки
- с. Терни
- с. Торське
- с. Новосадове
- с-ще Зарічне
- с. Мирне
- с. Ямполівка
Миколаївська громада:
- с. Тихонівка
Іллінівська громада:
- с. Калинове
- с. Стара Миколаївка
- с. Гнатівка
- с. Романівка
- с. Катеринівка
- с. Клебан-Бик
- с. Зоря
- с. Зелене Поле
- с. Олександропіль
- с. Тарасівка
- с. Водяне Друге
- с. Березівка
- с. Новополтавка
- с. Новооленівка
Костянтинівська громада:
- с. Новомаркове
- с. Неліпівка
- с. Ближня Диліївка
- с. Дальня Диліївка
- с. Маркове
- с. Біла Гора
- с. Ступочки
- с. Олександро-Шультине
- с. Майське
- с. Федорівка
- с. Миколаївка
- с-ще Червоне
- с. Предтечине
- с. Віролюбівка
- с. Подільське
- с-ще Стінки
Бахмутський район
Званівська громада:
- с. Званівка
- с. Верхньокам’янське
- с. Переїзне
- с. Кузьминівка
- с. Іванодарівка
Сіверська громада:
- м. Сіверськ
- с. Григорівка
- с. Дронівка
- с. Платонівка
- с. Свято-Покровське
- с. Серебрянка
Часовоярська громада:
- м. Часів Яр
- с. Григорівка
- с. Калинівка
Соледарська громада:
- с. Бондарне
- с. Міньківка
- с. Никифорівка
- с. Оріхово-Василівка
- с. Пазено
- с. Привілля
- с. Роздолівка
- с. Федорівка
- с. Федорівка Друга
- с. Васюківка
- с. Голубівка
- с. Діброва
- с. Хромівка
Торецька громада:
- м. Торецьк
- с. Дачне
- с. Диліївка
- с. Дружба
- с. Щербинівка
- с. Кримське
- с. Леонідівка
- с. Неліпівка
- с. Петрівка
- с. Суха Балка
- с. Валентинівка
- с. Юр’ївка
- м. Залізне
- с-ще Нью-Йорк
- с-ще Південне
- с-ще Північне
- с. Шуми
Загрузка...