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Пойманного на взятке чиновника Минэнергетики ВАКС отправил под стражу с залогом в 25 млн грн
Пойманного на взятке чиновника Минэнергетики ВАКС отправил под стражу с залогом в 25 млн грнhttps://racurs.ua/n198233-poymannogo-na-vzyatke-chinovnika-minenergetiki-vaks-otpravil-pod-straju-s-zalogom-v-25-mln-grn.htmlРакурс
Суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу — тримання під вартою з можливістю внести заставу у 25 млн гривень. Його затримали на хабарі у пів мільйона доларів.
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Про це повідомляє «Суспільне» та «Громадське».
Хейла затримали затримали на хабарі у пів мільйона доларів за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.
«Ракурс» раніше писав, що затриманий і звільнений із посади заступник міністра енергетики поширював у своїх соцмережах антиукраїнські тези.
За версією слідства, Хейло у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств зі Сходу та ще двома особами висловив прохання керівнику іншого вугільного підприємства, яке знаходиться у західному регіоні, надати неправомірну вигоду у розмірі 500 тис. дол.
За це він пообіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цінного обладнання для видобутку вугілля з шахт одного ДП до іншого. При цьому йшлося фактично про порятунок цього обладнання, оскільки воно знаходилось неподалік від зони бойових дій.
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