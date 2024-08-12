Упійманого на хабарі чиновника Міненергетики ВАКС відправив під варту із заставою у 25 млн грн

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Ракурс

Суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу — тримання під вартою з можливістю внести заставу у 25 млн гривень. Його затримали на хабарі у пів мільйона доларів.

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Про це повідомляє «Суспільне» та «Громадське».

Хейла затримали затримали на хабарі у пів мільйона доларів за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

«Ракурс» раніше писав, що затриманий і звільнений із посади заступник міністра енергетики поширював у своїх соцмережах антиукраїнські тези.

За версією слідства, Хейло у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств зі Сходу та ще двома особами висловив прохання керівнику іншого вугільного підприємства, яке знаходиться у західному регіоні, надати неправомірну вигоду у розмірі 500 тис. дол.

За це він пообіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цінного обладнання для видобутку вугілля з шахт одного ДП до іншого. При цьому йшлося фактично про порятунок цього обладнання, оскільки воно знаходилось неподалік від зони бойових дій.