Затриманий і звільнений із посади заступник міністра енергетики поширював у своїх соцмережах антиукраїнські тези

Затриманий за півмільйонний хабар і згодом звільнений заступник міністра енергетики Олександр Хейло поширював у своїх соцмережах відверто антиукраїнські наративи.

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Про це у Фейсбук написала очільниця антикорупційного центру МЕЖА, членкиня Громадської рали доброчесності (ГРД) Мартина Богуславець.

На жаль, хабар у пів мільйона доларів це не кінець по Хейло. Здається, тепер є робота і для СБУ.

Затриманий сьогодні замміністра енергетики Хейло писав і шерив у себе на ФБ статті ось з таким наративами і назвами:

1. «Государства Украина нет и небыло никогда»

або

2. «Борцов беркута таранит грузовик. Это метод прихода к власти нынешней хунты»

Звісно потім він це потер. Але памʼять Громадської ради доброчесності, в якій маю честь бути зараз членом, все береже.

В 2018 році ГРД робила висновок про невідповідність критеріям доброчесності дружини Хейло — судді апеляційного суду Донецької області Хейло Яни Валеріївни. І саме такі антиукраїнські цитати і витяги з фб Хейло зафіксовані в висновку ГРД. Тому терти було пізно

Там дружина-суддя ще їздила часто в окупований Крим. Тому який був висновок по ній ГРД можете самі здогадатись.

Але що стосується нашого енергетика, то, думаю, якби СБУ, а не лише НАБУ, відкрили шафи і комірки, то імперські картини Шуфрича — це було б лише ягідки. Бо антиукраінська риторика від цієї людини публічно лунала ще давно.

Засмучує лише, що в 2024 уся ця наволоч, яка має проходити по держзраді, займає топ посади в кріслах заступників міністра.