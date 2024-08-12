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Нардеп Костенко в шутку "отпросился" у спикера Рады в командировку в россию
Нардеп Костенко в шутку «отпросился» у спикера Рады в командировку в россию (ВИДЕО)https://racurs.ua/n198236-nardep-kostenko-v-shutku-otprosilsya-u-spikera-rady-v-komandirovku-v-rossiu-video.htmlРакурс
Нардеп і військовослужбовець СБУ Роман Костенко показав своє «відрядження» на територію росії — в Курську область.
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Попрацюю трішки у закордонному відряджені і повернусь. На Захід не випустили, поїхав на Північ, — пожартував він у дописі в Фейсбуці.
У коментарях в допис читачі попросили Руслана Стефанчука мерщій підписати відрядження. На це спікер ствердив: «Нехай напише заяву — підпишу».
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