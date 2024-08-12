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Ракурс
Нардеп Костенко жартома "відпросився" у спікера Ради у відрядження до росії

Нардеп Костенко жартома «відпросився» у спікера Ради у відрядження до росії (ВІДЕО)

12 сер 2024, 21:03
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Нардеп і військовослужбовець СБУ Роман Костенко показав своє «відрядження» на територію росії — в Курську область.


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Попрацюю трішки у закордонному відряджені і повернусь. На Захід не випустили, поїхав на Північ, — пожартував він у дописі в Фейсбуці.

У коментарях в допис читачі попросили Руслана Стефанчука мерщій підписати відрядження. На це спікер ствердив: «Нехай напише заяву — підпишу».

Джерело: Ракурс


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