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Нардеп Костенко жартома "відпросився" у спікера Ради у відрядження до росії
Нардеп Костенко жартома «відпросився» у спікера Ради у відрядження до росії (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198236-nardep-kostenko-jartoma-vidprosyvsya-u-spikera-rady-u-vidryadjennya-do-rosiyi-video.htmlРакурс
Нардеп і військовослужбовець СБУ Роман Костенко показав своє «відрядження» на територію росії — в Курську область.
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Попрацюю трішки у закордонному відряджені і повернусь. На Захід не випустили, поїхав на Північ, — пожартував він у дописі в Фейсбуці.
У коментарях в допис читачі попросили Руслана Стефанчука мерщій підписати відрядження. На це спікер ствердив: «Нехай напише заяву — підпишу».