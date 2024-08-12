Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Борис Джонсон может возглавить The Telegraph, - Sky News

Борис Джонсон может возглавить The Telegraph, — Sky News

12 авг 2024, 21:24
999

Телеканал Sky News: повідомив, що експрем'єр Британії Борис Джонсон може очолити видання The Telegraph.


.

За даними видання, колишній міністр фінансів країни Надім Захаві збирається придбати The Telegraph. Він і хоче зробити Джонсона головним редактором газети.

Водночас джерело, близьке до експрем'єра, розповіло журналістам, що жодної угоди про його призначення не досягли, але ця ідея «витала в повітрі».

Зараз Джонсон пише для цієї для газети колонки, а раніше він працював там кореспондентом та оглядачем.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров