Борис Джонсон может возглавить The Telegraph, - Sky News

https://racurs.ua/n198237-boris-djonson-mojet-vozglavit-the-telegraph-sky-news.html

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Телеканал Sky News: повідомив, що експрем'єр Британії Борис Джонсон може очолити видання The Telegraph.

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За даними видання, колишній міністр фінансів країни Надім Захаві збирається придбати The Telegraph. Він і хоче зробити Джонсона головним редактором газети.

Водночас джерело, близьке до експрем'єра, розповіло журналістам, що жодної угоди про його призначення не досягли, але ця ідея «витала в повітрі».

Зараз Джонсон пише для цієї для газети колонки, а раніше він працював там кореспондентом та оглядачем.