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Борис Джонсон може очолити The Telegraph, - Sky News
Борис Джонсон може очолити The Telegraph, — Sky Newshttps://racurs.ua/ua/n198237-borys-djonson-moje-ocholyty-the-telegraph-sky-news.htmlРакурс
Телеканал Sky News: повідомив, що експрем'єр Британії Борис Джонсон може очолити видання The Telegraph.
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За даними видання, колишній міністр фінансів країни Надім Захаві збирається придбати The Telegraph. Він і хоче зробити Джонсона головним редактором газети.
Водночас джерело, близьке до експрем'єра, розповіло журналістам, що жодної угоди про його призначення не досягли, але ця ідея «витала в повітрі».
Зараз Джонсон пише для цієї для газети колонки, а раніше він працював там кореспондентом та оглядачем.