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Ракурс
Борис Джонсон може очолити The Telegraph, - Sky News

Борис Джонсон може очолити The Telegraph, — Sky News

12 сер 2024, 21:24
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Телеканал Sky News: повідомив, що експрем'єр Британії Борис Джонсон може очолити видання The Telegraph.


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За даними видання, колишній міністр фінансів країни Надім Захаві збирається придбати The Telegraph. Він і хоче зробити Джонсона головним редактором газети.

Водночас джерело, близьке до експрем'єра, розповіло журналістам, що жодної угоди про його призначення не досягли, але ця ідея «витала в повітрі».

Зараз Джонсон пише для цієї для газети колонки, а раніше він працював там кореспондентом та оглядачем.

Джерело: Ракурс


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