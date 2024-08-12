Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Властям США нужно предложить пилотам F-16 на пенсии помочь Украине, — сенатор Грэм

Властям США нужно предложить пилотам F-16 на пенсии помочь Украине, — сенатор Грэм

12 авг 2024, 22:34
999

Владі Сполучених Штатів Америки необхідно запропонувати пілотам F-16 на пенсії допомогти Україні у війні проти росії.


.

Про це у Києві сказав сенатор-республіканець США Ліндсі Грем.

Пілотів F-16 на пенсії, які хочуть воювати за свободу, може найняти Україна. Українці шукатимуть серед країн НАТО готових пілотів, які вийшли на пенсію, щоб допомогти їм, доки Україна не навчить своїх пілотів.

Таким чином, Київ зможе скористатися переданими від союзників літаками F-16 раніше, поки її пілоти проходитимуть навчання.

Нам потрібно бути повністю залученими. Я збираюся порушити це питання.

Я попрошу президента Байдена: Перш ніж ви залишите посаду, забезпечте, щоб це запрошення було видано, — заявив Грем.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров