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Владі США треба запропонувати пілотам F-16 на пенсії допомогти Україні
Владі США треба запропонувати пілотам F-16 на пенсії допомогти Україні, — сенатор Гремhttps://racurs.ua/ua/n198239-vladi-ssha-treba-zaproponuvaty-pilotam-f-16-na-pensiyi-dopomogty-ukrayini-senator-grem.htmlРакурс
Владі Сполучених Штатів Америки необхідно запропонувати пілотам F-16 на пенсії допомогти Україні у війні проти росії.
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Про це у Києві сказав сенатор-республіканець США Ліндсі Грем.
Пілотів F-16 на пенсії, які хочуть воювати за свободу, може найняти Україна. Українці шукатимуть серед країн НАТО готових пілотів, які вийшли на пенсію, щоб допомогти їм, доки Україна не навчить своїх пілотів.
Таким чином, Київ зможе скористатися переданими від союзників літаками F-16 раніше, поки її пілоти проходитимуть навчання.
Нам потрібно бути повністю залученими. Я збираюся порушити це питання.
Я попрошу президента Байдена: Перш ніж ви залишите посаду, забезпечте, щоб це запрошення було видано, — заявив Грем.
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