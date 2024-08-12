Неймовірно, так тримати! Американські сенатори у Києві підтримали наступ на Курщині

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Американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блументал, що прибули 12 серпня з офіційним візитом до Києва, підтримали операцію України на Курщині рф.

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Те, що Україна зараз робить у Курській області — це неймовірно! Так тримати! — заявив Грем.

Сенатор також вважає, що США мають зняти обмеження щодо застосування американської зброї для ударів по російській території, а також запросити Україну приєднатися до НАТО і «бажано вже цього року».

Що я думаю про Курськ? Сміливо, блискуче, красиво. Так тримати! путін почав це, надеріть йому зад, — сказав він під час брифінгу у Києві.

Сенатор від Демократичної партії Річард Блументаль заявив, що операція ЗСУ на курському напрямку — історична.

Також обидва сенатори звернулися до адміністрації Байдена зняти обмеження щодо використання наданої Україні американської зброї:

Дозвольте цим людям воювати. Дайте їм зброю, необхідну для перемоги у війні, яку вони не можуть собі дозволити програти.

Всі казали, що «Київ впаде за три дні», але через 2,5 роки ви вже заходите в росію. Це сміливо і чудово, — сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Буду схиляти Байдена надати Україні всю зброю, щоб виграти війну, яку не можна програти.

А в Конгресі США заявили, що з Києвом вже ведуться приватні переговори про використання ATACMS по території рф