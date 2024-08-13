Враг восемь часов обстреливал Херсон. Скриншот с видео

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Ракурс

Російські війська масовано обстріляли Херсон — ворожа атака тривала майже вісім годин.

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Бити по обласному центру та передмістю окупанти почали вчора ввечері й били всю ніч. Постраждали 10 осіб, одна людина померла від реанімації від травм. Лікарі робили все можливе для її порятунку, але поранення виявилися надто тяжкими. Про це голова ОВА Олександр Прокудін 13 серпня повідомив у Telegram.

Також серед поранених є діти — двоє дівчаток, п’яти та семи років. У них діагностували гострі реакції на стрес. Вони вже отримали необхідну меддопомогу.

Ще двоє людей отримали допомогу і лікуватимуться амбулаторно. Госпіталізувати довелося п’ятьох містян. Вони дістали поранення середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, 12 серпня російські загарбники здійснили з артилерії обстрілу міста Українська. Внаслідок ворожих ударів дві особи загинули, а одна отримала поранення.