Наслідки російського обстрілу Українська, фото: Вадим Філашкін

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На Донеччині дві людини загинули та одна отримала поранення внаслідок здійсненого росіянами обстрілу міста Українська.

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Про це сьогодні, 12 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Близько полудня росіяни відкрили по місту артилерійський вогонь — пошкодили 2 п’ятиповерхівки, — зазначив він.

Філашкін наголошує на необхідності евакуації із прифронтових населених пунктів.