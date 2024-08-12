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Наслідки російського обстрілу Українська, фото: Вадим Філашкін
Російський обстріл пошкодив п’ятиповерхівки в Українську на Донеччині — двоє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198218-rosiyskyy-obstril-poshkodyv-p-yatypoverhivky-v-ukrayinsku-na-donechchyni-dvoie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
На Донеччині дві людини загинули та одна отримала поранення внаслідок здійсненого росіянами обстрілу міста Українська.
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Про це сьогодні, 12 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Близько полудня росіяни відкрили по місту артилерійський вогонь — пошкодили 2 п’ятиповерхівки, — зазначив він.
Філашкін наголошує на необхідності евакуації із прифронтових населених пунктів.
Від Українська до фронту — менше 10 кілометрів. Місто в зоні ураження різної зброї. Залишатися там — небезпечно! — наголосив він.