Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Українська, фото: Вадим Філашкін

Російський обстріл пошкодив п’ятиповерхівки в Українську на Донеччині — двоє загиблих (ФОТО)

12 сер 2024, 13:42
999

На Донеччині дві людини загинули та одна отримала поранення внаслідок здійсненого росіянами обстрілу міста Українська.


.

Про це сьогодні, 12 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Близько полудня росіяни відкрили по місту артилерійський вогонь — пошкодили 2 п’ятиповерхівки, — зазначив він.

Філашкін наголошує на необхідності евакуації із прифронтових населених пунктів.

Від Українська до фронту — менше 10 кілометрів. Місто в зоні ураження різної зброї. Залишатися там — небезпечно! — наголосив він.

Наслідки російського обстрілу Українська, фото: Вадим Філашкін

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів