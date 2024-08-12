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Последствия российского обстрела Украинска, фото: Вадим Филашкин

Российский обстрел повредил пятиэтажки в Украинске Донецкой области — двое погибших (ФОТО)

12 авг 2024, 13:42
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На Донеччині дві людини загинули та одна отримала поранення внаслідок здійсненого росіянами обстрілу міста Українська.


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Про це сьогодні, 12 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Близько полудня росіяни відкрили по місту артилерійський вогонь — пошкодили 2 п’ятиповерхівки, — зазначив він.

Філашкін наголошує на необхідності евакуації із прифронтових населених пунктів.

Від Українська до фронту — менше 10 кілометрів. Місто в зоні ураження різної зброї. Залишатися там — небезпечно! — наголосив він.

Наслідки російського обстрілу Українська, фото: Вадим Філашкін

Источник: Ракурс


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