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Последствия российского обстрела Украинска, фото: Вадим Филашкин
Российский обстрел повредил пятиэтажки в Украинске Донецкой области — двое погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n198218-rossiyskiy-obstrel-povredil-pyatietajki-v-ukrainske-doneckoy-oblasti-dvoe-pogibshih-foto.htmlРакурс
На Донеччині дві людини загинули та одна отримала поранення внаслідок здійсненого росіянами обстрілу міста Українська.
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Про це сьогодні, 12 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Близько полудня росіяни відкрили по місту артилерійський вогонь — пошкодили 2 п’ятиповерхівки, — зазначив він.
Філашкін наголошує на необхідності евакуації із прифронтових населених пунктів.
Від Українська до фронту — менше 10 кілометрів. Місто в зоні ураження різної зброї. Залишатися там — небезпечно! — наголосив він.
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