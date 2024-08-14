ПВО сбила ночью 17 "шахедов" над восемью областями

https://racurs.ua/n198278-pvo-sbila-nochu-17-shahedov-nad-vosemu-oblastyami.html

Ракурс

Сили ППО вночі знищили 17 з 23 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, повідомляють Повітряні сили.

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Російські окупанти атакували двома керованими авіаракетами Х-59/69 з Бєлгородської області (рф) та 23 «шахедами» з районів Чауда — Крим, Єйськ, Курськ (рф).

Повітряні цілі ліквідували у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській областях.

Вночі окупанти атакували Київщину «шахедами»: працювали сили ППО, ворожих влучань не зафіксовано, розповіли у Київській ОВА. Тривога оголошувалася двічі.

Як зазначається, у регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків поза межами населеного пункту сталося займання лісової підстилки. Пожежа ліквідована, — повідомили в ОВА.

В Чорному морі станом на ранок 14 серпня є один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.