Бойцы узнали о прорыве в Курскую область за сутки до него, - NYT

https://racurs.ua/n198283-boycy-uznali-o-proryve-v-kurskuu-oblast-za-sutki-nyt.html

Ракурс

До прориву в Курську область Україна готувалася надзвичайно секретно.

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Густе листя в дубово-кленових лісах приховувало важке озброєння. А показові військові навчання маскували пересування військ. Українські військові ночували в покинутих будинках у селах, пише NYT.

Як розповів журналістам заступник командира однієї з українських бригад, підполковник Артем, про плани наступу на Курську область знало лише обмежене коло військових.

Був дуже жорсткий ліміт тих, хто знав про план нападу, — сказав військовий.

Ідея про те, що ми дійсно зайдемо на територію росії, здавалася чимось неймовірним, розповів військовий.

Коли новина про наступ поширювалися рядами, українська армія покладалася на розсуд своїх солдатів. За словами Артема, офіцери не забирали телефони солдатів, сподіваючись, що ті збережуть таємницю.

Стратегія полягала в тому, щоб швидко прорвати оборону на кордоні та маневрувати на дорогах, блокуючи російські контратаки та використовуючи переваги пагорбистого ландшафту в цій частині росії, який перемежовується болотами та озерами, що обмежує можливості росіян рухатися з дороги.